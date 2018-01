Mobility Day, domenica 14 gennaio tornano a Verona le limitazioni al traffico

Domenica 14 gennaio sarà ancora Mobility Day a Verona. Dopo il primo esperimento del 3 dicembre, condizionato dal clima natalizio, nuovo banco di prova per le domeniche ecologiche organizzate dal Comune. Domenica dalle 10 alle 19, automobili a benzina o diesel, moto e motorini non potranno accedere nella Ztl allargata, disegnata dall'amministrazione locale e delimitata da Porta San Zeno, Porta Palio, Porta Nuova e Breccia Cappuccini.

Gli unici veicoli a quattro ruote che potranno accedere saranno quelli dei residenti, oltre a quelli elettrici, a metano e a gpl. Varchi aperti ovviamente anche per i mezzi pubblici e per le navette che collegheranno il centro storico con i parcheggi gratuiti della Fiera e con il parcheggio a pagamento Centro. La navetta della Fiera è attiva dalle 9 alle 20.30 con passaggi ogni 5 minuti e un costo giornaliero di 1.30 euro. Per il parcheggio Centro la navetta passerà ogni 10 minuti dalle 9 alle 19 e ha il costo di 1 euro, comprensivo di corsa di andata e ritorno.

Le multe per chi sarà sorpreso a circolare dove il Mobility Day non lo consente vanno da 164 a 664 euro.