Ricerche interrotte: s'infittisce il giallo dell'uomo disperso sul lago di Garda

Dopo essere andate avanti per tutta la giornata di mercoledì, risultano essere state interrotte le ricerche dell'uomo disperso sul lago di Garda.

Nella mattinata di giovedì la squadra nautica dei vigili del fuoco non è tornata a battere le acque veronesi insieme alla guardia costiera, Verona Emergenza e carabinieri.

Lunedì, vicino al porto di Torri del Benaco, era stata recuperata un'imbarcazione con a bordo alcuni documenti di uno stranierio di cui non c'era traccia. È stato dunque attivato il protocollo per trovare la persona che risultava scomparsa, però senza successo.

Secondo quanto appurato, il presunto disperso sarebbe stato allontanato per insolveza da un hotel di Riva del Garda: si fa largo anche l'ipotesi che si trovasse a bordo del natante, dove avrebbe invece lasciato alcuni effetti personali.

Un mistero dunque sul quale calano nuove ombre, mentre le forze dell'ordine continuano a lavorare per trovare tutte le risposte.