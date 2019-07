Uscita in barca con due ipovedenti veronesi, skipper scomparso nel lago

Proseguiranno anche oggi, 24 luglio, le ricerche dello skipper Claudio Valle, scomparso nelle acque del Garda domenica scorsa, 21 luglio, mentre navigava in barca a vela con due ipovedenti veronesi. Un'uscita in barca «sociale», guidata dal 65enne istruttore dell'associazione sportiva di Desenzano Fraglia Vela, impegnata anche in iniziative con disabili.

Sono stati proprio i due veronesi che si trovavano in barca con lui a chiedere aiuto e a far scattare le ricerche. I due sono stati soccorsi da dei natanti di passaggio e dalla guardia costiera, la quale è impegnata nel ritrovamento di Claudio Valle insieme ai vigili del fuoco, ai carabinieri, alla polizia locale e ai volontari del Garda.

Claudio Valle pare sia caduto in acqua autonomamente, a due chilometri dalla riva di Moniga, sulla sponda bresciana del lago. Potrebbe essere stato sorpreso da un'onda oppure, più probabilmente, è stato colpito da un malore, come riportato da BresciaToday.