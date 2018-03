Autisti di Atv aggrediti, Pressi: "Serve più sinergia con le forze dell'ordine"

La notizia dell'aggressione subita da un autista Atv da parte di un gruppo di giovani mi ha scosso profondamente. Esprimo la mia vicinanza a lui e a tutti i lavoratori.

Il consigliere provinciale con delega ai trasporti Matteo Pressi ha usato queste parole per commentare l'episodio avvenuto martedì scoro 6 marzo a Bovolone, dove l'autista dell'autobus di Atv della linea Verona-Legnago è stato aggredito da un gruppo di ragazzi di origine straniera, saliti sul mezzo pubblico senza biglietto. Il sindacato Filt Cgil di Verona, dopo l'aggressione, aveva posto l'accento sulla sicurezza a bordo dei bus di Atv, mentre Pressi ha chiesto pene esemplare per gli aggressori e ha voluto rimarcare il fatto che non fossero italiani. "Sono numerosi i casi di violenza creati sui dagli immigrati" ha dichiarato Pressi che ha riferito anche di essersi confrontato con gli autisti di Atv, i quali chiedono una presenza più efficace da parte delle forze dell'ordine. L'auspicio è stato espresso anche dai consiglieri comunali di Verona Domani Zandomeneghi, Paci, Rossi, Drudi e Adami.

Auguriamo al lavoratore aggredito una pronta guarigione e gli siamo vicini - hanno scritto i consiglieri - Auspichiamo che l'azienda dei trasporti, gli organismi e le istituzioni preposte pongano la massima attenzione ad un tema ormai divenuto non più rinviabile quale quello della sicurezza e la tutela degli autisti dei pullman cittadini e provinciali. Il nostro auspicio è quello di istituire al più presto un tavolo di coordinamento permanente su questo specifico tema tra le amministrazioni comunali, le aziende dei trasporti e le forze dell'ordine presenti sul territorio, con l'obiettivo di incrementarne e migliorarne la collaborazione a tutela dell'incolumità di autisti e passeggeri.