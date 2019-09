Interdittiva antimafia del prefetto Cafagna colpisce azienda di Castagnaro

Terza interdittiva antimafia firmata dal prefetto di Verona Donato Cafagna. Il primo provvedimento del genere era stato sottoscritto dal prefetto lo scorso maggio e, due mesi dopo, è stato emesso il secondo. Oggi, 26 settembre, Donato Cafagna ha adottato l'interdittiva antimafia nei confronti della società di autotrasporto Ad Srls, la cui sede è a Castagnaro. L'interdittiva ha colpito anche tutti coloro che si sono succeduti nella carica di amministratore e socio unico dell'azienda.

Il provvedimento è stato preso dal prefetto dopo un'indagine partita dalla richiesta di comunicazione antimafia formulata dalla Motorizzazione Civile di Verona, tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia.

I rapporti informativi forniti dalle forze dell'ordine avrebbero dimostrato un pericolo concreto di infiltrazione mafiosa, realizzata attraverso prestanome. Questi prestanome erano formalmente messi a capo della Ad Srls e collaboravano con uomini insediati in Veneto e contigui ad organizzazioni criminali. Il tutto per favorire un nodo di interessi economico-mafiosi e per schermarlo da possibili controlli