Bilancio del Comune di Verona, l'assessore Toffali lo difende dalle critiche

Si è chiusa iera sera, 8 marzo, l'analisi del bilancio del Comune di Verona da parte del consiglio comunale. L'assessore Toffali ha replicato agli interventi dei consiglieri comunali che hanno avuto come tema la delibera sul bilancio di previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018-2020. Il consiglio torna a riunirsi lunedì 12 marzo, per l'esame degli emendamenti.

I 6 milioni di euro in più non provengono dagli oneri di urbanizzazione, ma da risorse messe a disposizione da alcune partecipate - ha ribadito Toffali - Per quanto riguarda l'ambiente, i soldi destinati sono rimasti invariati rispetto al bilancio dello scorso anno. Non vi è stato alcun annullamento delle risorse. Per le circoscrizioni, invece, il trend negativo degli scorsi anni è stato bloccato e non sono stati effettuati tagli, anzi, in alcuni casi ci sono stati anche dei piccoli incrementi nelle risorse destinate.

Parole che l'assessore ha speso dopo aver ascoltato le critiche del consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco. "Un bilancio che non mostra grandi differenze rispetto alla precedente amministrazione - ha detto Bertucco - Non è ancora chiara l'idea di città che volete realizzare e soprattutto se vi sia l'intenzione di effettuare interventi davvero significativi. Se da un lato l'amministrazione Sboarina parla di una riduzione del consumo di suolo, dall’altro utilizza gli oneri di urbanizzazione, registrati fra le entrare in conto capitale, come spesa corrente pari a quei 6 milioni di euro. Come in passato, anche per questo bilancio si continuano ad utilizzare le aziende partecipate come un bancomat per il prelievo delle risorse necessarie".

Serve una visione a lungo raggio che consenta di reperire ed utilizzare meglio le risorse - ha aggiunto il capogruppo di Verona Civica Tommaso Ferrari - In carenza di fondi bisogna essere in grado di portare avanti progettazioni che abbiano effettivamente un senso per la comunità, per evitare sprechi o la realizzazione di interventi spot, scollegati da una più ampia visione di rilancio della città.

Per il capogruppo del Movimento 5 Stelle Marta Vanzetto "siamo di fronte ad un bilancio previsionale che penalizza gravemente il settore ambiente, che risulta l'unico a non avere alcun fondo destinato". E il collega Alessandro Gennari ha aggiunto: "Si tratta di un bilancio quasi fotocopia della precedente amministrazione, che non mette al centro il cittadino ma il semplice far quadrare i conti. Le periferie sono ricordate solo in campagna elettorale, quando poi si tratta di destinare loro risorse tutto cambia e l'attenzione scompare".

Per il capogruppo Pd Carla Padovani "quello che ci è stato presentato è nel suo complesso un bilancio di ruotine, che non ha saputo osare. È mancata un'attenzione particolare alle circoscrizioni che da tempo aspettano d’'essere messe nelle condizioni di svolgere al meglio il loro lavoro. È necessario rivedere le opere previste nel piano degli interventi per renderle più attuali e più vicine alle esigenze del territorio". E il collega Federico Benini ha rimarcato l'assenza di un sostengo all'imprenditoria giovanile.

Un bilancio che non rispecchia le grandi aspettative della campagna elettorale - ha sottolineato il consigliere della Lista Tosi Alberto Bozza - Presenta meno risorse per gli impianti sportivi, che sono stati azzerati; più soldi per le consulenze esterne e il personale; tasse invariate rispetto alle promesse di tagli. E le grandi opere stentano a decollare.

A difesa del bilancio proposto dalla giunta Sboarina si è alzata dalla maggioranza la voce del consigliere leghista Alberto Zelger. "Questo primo bilancio - ha detto - mostra la volontà di operare con una nuova metodologia politica, incentrata sul lavoro quotidiano vero e non sugli annunci".