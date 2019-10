"Aiutini" durante i test per la patente, venti denunciati dalla Polizia Stradale

Un'indagine congiunta della Polizia Stradale di Verona e Rimini ha portato a venti denunce e in sostanza a smantellare un'associazione a delinquere, la quale si era specializzata nel far ottenere patenti di guida in modo fraudolento.

Il guadagno che l'organizzazione poteva incassare da ogni patente poteva essere anche di tremila euro e ad ogni test potevano esserci anche quattro esamiti aiutati in modo illecito. Gli "aiuti" potevano essere di vario tipo: dai certificati medici fino ad un kit di telecamere e ricetrasmittenti di piccole dimensioni, con cui gli esamiti erano in contatto con dei complici che gli avrebbero potuto suggerire le risposte giuste nelle prove scritte.

Oltre alla provincia di Verona, sarebbero coinvolte anche le province di Varese, Vicenza, Modena e Bologna.