Calano i ricoveri negli ospedali veronesi e crescono i negativizzati: due nuovi morti

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Veneto e aggiornati a questa mattina alle ore 8, venerdì 1 maggio, il numero totale di casi con tampone positivo (dato cumulativo) è pari a 18.098 (+38), mentre i casi di persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 in tutto il Veneto (scorporando cioè deceduti e negativizzati) è di 7.779, mentre ieri sera erano 8.191: si è quindi dinanzi a un calo di 412 unità.

Nella provincia di Verona si è passati dai 4.679 casi totali con tampone positivo di ieri agli odierni 4.709 (+30), mentre i casi di persone attualmente positive al virus sono passati dai 2.842 di ieri sera agli odierni 2.780, anche in questo caso un calo di 62 unità. Sono purtroppo due i nuovi decessi che si registrano a Verona rispetto a ieri sera, 1 all'ospedale di Borgo Roma e 1 all'ospedale di Legnago. Dato interessante per Verona quello dei negativizzati al virus che sono passati dall'essere 1.423 ieri sera agli attuali 1.513, vale a dire 90 in più. Calano anche le persone che si trovano in isolamento domiciliare, tra positivi e relativi contatti, in tutto il territorio veronese, passando dalle 1.241 persone della scorsa rilevazione agli odierni 1.235.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri in Veneto, si registra un calo negli ospedali per acuti nell'area non critica dove al momento vi sono 977 degenti, vale a dire 13 pazienti in meno, mentre le terapie intensive sono rimaste stabilmente ferme a quota 110. Un calo nei ricoveri ospedalieri che si conferma anche nelle strutture veronesi dove i degenti in area non critica passano da 322 a 315 e nelle terapie intensive dove dai 39 di ieri sera si è passati agli odierni 38, per un totale di 353 ricoveri nel Veronese (-7 rispetto a ieri sera).

Scarica qui l'aggiornamento dei casi e ricoveri Regione Veneto - 01.05 ore 8

