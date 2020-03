Coronavirus, a Verona nuova impennata: con 547 positivi è la seconda provincia in Veneto

Secondo l'ultimo bollettino della Regione Veneto con i dati aggiornati alle ore 17 di oggi, martedì 17 marzo, il bilancio dei soggetti positivi al coronavirus "Sars-CoV-2" sull'intero territorio regionale è di 2.923, rispetto a stamane 219 casi in più. Ancora una volta è la provincia di Verona a far segnare il differenziale di crescita più cospicuo, passando dai precedenti 481 casi agli attuali 547 (+66), segnando il record negativo e sorpassando, seppur di soli 4 casi, la provincia di Treviso (543). Ad oggi Verona si attesta così al secondo posto in Veneto per numero di casi, dietro soltanto a quella di Padova (723 casi oltre al cluster di Vo' sempre stabile a quota 82).

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri si è arrivati in tutto il Veneto a quota 770 (+51), distribuiti come segue: 593 in area non critica e 177 in terapia intensiva. Per quanto riguarda nello specifico la provincia di Verona, si è arrivati a un totale di 176 ricoveri (+17 rispetto a questa mattina), di cui 132 in area non critica (+16) e 44 in terapia intensiva (+1).

Nel territorio veronese i pazienti sono distribuiti come segue: all'ospedale di Borgo Roma 49 rcoveri in area non critica (+8 rispetto a stamane) e 14 in terapia intensiva, a Borgo Trento 4 ricoveri in area non critica (+4) e 14 in terapia intensiva (+2), mentre all'ospedale di Legnago sono 15 i ricoveri in area non critica (+6) e 7 quelli in terapia intensiva (+1). All'ospedale di San Bonifacio calano a 2 i ricoveri in area non critica (-1), mentre a Villafranca di Verona si sale a 6 (+1) sempre in area non critica. All'ospedale "Sacro Cuore Don Calabria" di Negrar si contano poi 40 ricoveri in area non critica (-3), altri 9 pazienti in terapia intensiva (dato stabile rispetto al mattino) e, purtroppo, anche un nuovo decesso (3 in totale), mentre sono saliti a 6 i pazienti dimessi (+3). Infine, all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda sono 16 i ricoveri in area non critica (+1), mentre sono scesi a 0 i ricoveri in terapia intensiva (-2 rispetto al mattino).

Salgono ancora i morti in tutto il Veneto, arrivando a quota 89 (+9 rispetto a stamane), così come salgono anche i soggetti dimessi che passano dai 136 di questa mattina agli attuali 147 in tutta la regione.

Post Facebook dell'assessore regionale alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin

(FONTE DATI REGIONE VENETO)