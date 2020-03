Coronavirus e nuovo decreto: cosa cambia a Verona? Ecco le principali misure adottate

Il nuovo decreto firmato dal premier Conte per contenere la diffusione del virus "Sars-CoV-2" sul suolo nazionale prevede misure particolarmente stringenti per alcune aree specifiche, come ad esempio la regione Lombardia ed altre province. Tra queste non vi è la città di Verona, ma per quel che riguarda il Veneto solo Treviso, Padova e Venezia, cosa che peraltro già di per sé ha suscitato il malcontento a livello regionale con una lettera inviata dal presidente Zaia che chiede lo stralcio di queste tre province dal decreto. Ciò detto resta il fatto che un inasprimento delle misure di sicurezza il decreto lo prevede anche per tutte le altre regioni e province italiane, dunque ivi compresa anche la città e la provincia di Verona.

Le principali prescrizioni del nuovo decreto

Una prima novità stringente la si rileva per quanto riguarda i musei e i luoghi di cultura che vengono chiusi fino al 3 aprile, mentre per quanto riguarda le attività didattiche nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia, oltre che nelle università, restano «sospese fino al 15 marzo 2020», così come si legge nel nuovo decreto che ha validità sin da oggi domenica 8 marzo e le cui disposizioni, come si legge all'Art. 5 (Disposizioni finali), «sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020». Una di queste «diverse previsioni» è dunque proprio quella contenuta al punto 1 lettera "h" dell'Art. 2 riferita alla sospensione delle attività didattiche che resta quindi tale «fino al 15 marzo 2020».

All'Art. 3 lettera "b" si fa poi «espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Alla lettera "c" «si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari». Alla lettra "d" si spiega poi che «ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° centigradi) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante».

In tutta Italia e dunque anche a Verona sono poi «sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale».

Sono poi «sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato».

Sono inoltre «sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione».

È consentito lo «svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpresonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione».

È poi «fortemente raccomandato» presso gli esercizi commerciali diversi da quelli precedenti, all'aperto o al chiuso, che «il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori».

Sono inoltre «sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico». Per quel che riguarda «lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro».

L'apertura dei luoghi di culto «è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro». Tuttavia, «sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri».

Vige poi il «divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus».

Informazioni e contatti di pubblica utilità

numero verde per i residenti a Verona e provincia 800 936666

numero verde regionale 800 462340 per informazioni su infezioni da Coronavirus

per informazioni su infezioni da Coronavirus in caso di dubbi o sospetti chiama il 1500

in caso di sintomi non andare in ospedale ma chiama il 118

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto - https://twitter.com/RegioneVeneto

Sito web del Comune di Verona: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=69011