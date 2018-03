Cronaca Stadio / Piazzale Olimpia

Neve e campi impraticabili, partite rinviate. Anche il calcio giovanile si ferma

Tutte le partite di calcio in programma per oggi e domani saranno recuperate il 13 marzo, mentre quelle di domenica 4 marzo si giocheranno il 14 marzo. Ancora in sospeso la decisione per i campionati di seconda e terza categoria