Movida in Erbe a Verona: immagini denuncia sui social (e le webcam registrano tutto)

Primo venerdì sera di libertà anche per i veronesi e piazza delle Erbe torna ad essere gremita. Nonostante il divieto di assembramenti, nonostante gli appelli anche vigorosi da parte del sindaco di Verona Federico Sboarina e dell'assessore alla sicurezza Daniele Polato, in città ieri sera non sono mancati raduni di persone, alcune delle quali senza mascherine, o con le stesse abbassate, così come nel totale disinteresse verso il cosiddetto "distanziamento sociale" di almeno un metro dagli altri (non «conviventi»), imposto soprattutto dall'ordinanza regionale (più restrittiva) firmata dal governatore Zaia, quanto anche dal Dpcm del 17 maggio.

Sui social circolano da questa mattina diverse immagini di "denuncia", alcune postate dai cittadini persino tra i commenti della stessa pagina del sindaco chiedendo spiegazioni, ma delle quali è pur sempre lecito dubitare per quanto riguarda la data (anche se la presenza di alcune mascherine nelle immagini evidenzia si tratti comunque di giorni recenti).

Onde evitare fraintendimenti è però in ogni caso possibile accertarsi della reale presenza di persone nella serata di ieri attraverso la webcam accessibile a chiunque gratuitamente, posizionata proprio sopra piazza Erbe a Verona. Il sito skylinewebcams consente infatti di visionare anche un filmato timelaps riferito alle 24 ore precedenti. Di seguito pubblichiamo degli screenshot, a nostro parere piuttosto significativi, che rivelano la presenza di persone in piazza Erbe nella serata di ieri, venerdì 22 maggio.

Il tema degli assembramenti non è naturalmente un problema solo di Verona. In questo senso basti pensare che nella martoriata dal coronavirus (ben più di Verona) città di Brescia, il sindaco locale ha annunciato un'ordinanza che prevederà la chiusura di piazzale Arnaldo, vale a dire l'esatto equivalente in termini di "movida" di piazza delle Erbe a Verona, a causa proprio della massiccia presenza di persone durante il primo venerdì sera della "Fase 2" post riaperture del 18 maggio.

Post Facebook ordinanza piazzale Arnaldo del sindaco di Brescia Emilio Del Bono