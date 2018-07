Estate rovente. La Regione dichiara lo Stato di allarme per il caldo

Alla luce delle le previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso dal Centro Meteorologico di Teolo del Dipartimento Sicurezza del Territorio di ARPAV, e dopo aver consultato il Dirigente medico reperibile di turno, la Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di Allarme Climatico per Disagio Fisico a partire da oggi, 30 luglio, fino al 2 agosto, per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale, Pedemontana e Montana.

Di conseguenza, l’Assessore alla Sanità Luca Coletto ha disposto l’attivazione immediata delle speciali forme di organizzazione assistenziale, rivolte particolarmente ad anziani e portatori di malattie croniche, respiratorie, o comunque a rischio.

È attivo inoltre il numero verde 800 462 340 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo, nonché il servizio di reperibilità al numero verde 800 990 009 per la segnalazione di eventuali emergenze di competenza della Sezione Protezione Civile.

