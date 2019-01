Celentano "minimal" punito dagli ascolti, persi due milioni di telespettatori

Se Paganini non ripeteva, Adriano Celentano ripete, ma con molti meno spettatori a seguirlo. Se la prima puntata di Adrian, andata in onda in diretta su Canale 5 dal Teatro Camploy di Verona lunedì 21 gennaio, aveva sfiorato i 6 milioni di telespettatori da aggiungere a quelli del teatro (pieno), la seconda puntata andata in onda ieri, 22 gennaio, ha visto un netto calo di pubblico da casa (due milioni di spettatori in meno), testimoniato anche dallo share, con un indice di ascolto vicino al 22% lunedì sceso al 15% nella serata di martedì.

Nel secondo appuntamento al Camploy, Celentano si fa vedere ancora poco sulla scena, qualche minuto come nella prima puntata di Adrian, solo che ieri la sua breve apparizione è stata muta. La sua voce l'ha fatta sentire fuori campo, chiudendo l'assoluzione al prete interpretato da Nino Frassica proprio le per la sua scarsa presenza sul palco.

A cambiare sono i comici sul palco, ma l'impostazione data allo spettacolo sembra non essere gradita al pubblico, come anche la serie animata che segue e dà il nome allo spettacolo. Il Celentano cartoon di Adrian, infatti, ha avuto meno spettatori rispetto alla prima parte dello show in entrambi gli appuntamenti.