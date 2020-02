Alta Velocità, visita dell'Osservatorio Ambientale della Tav Brescia-Verona

Cepav Due, il consorzio di aziende che si sta occupando della costruzione della linea Alta Velocità tra Brescia e Verona, ha accolto nel cantiere bresciano di Lonato del Garda l'Osservatorio Ambientale della Tav, istituito il 13 febbraio 2019 per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Il gruppo è composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, delle Regioni Lombardia e Veneto e dei Comuni lombardi e veneti interessati al passaggio della tratta ferroviaria, ed è supportato dai tecnici delle agenzie regionali per l'ambiente, con il coordinamento di Ispra.

A Lonato, l'osservatorio è stato accompagnato dalla direzione di Cepav Due, alla presenza dei rappresentanti di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Italferr, entrambe società di Ferrovie dello Stato. Durante la visita, Cepav Due ha illustrato l'allestimento del cantiere con particolare attenzione alle attività di lavorazione in corso, come le fasi di realizzazione dell'imbocco della galleria di Lonato, del deposito intermedio dei materiali da scavo e degli alloggi destinati al personale.

Le aree di cantiere sono state predisposte in attuazione al piano di utilizzo delle terre, al progetto di monitoraggio ambientale condiviso con il nucleo tecnico e al sistema di gestione ambientale adottato dal consorzio Cepav Due.

L'Osservatorio Ambientale sarà attivo, come da mandato ministeriale, durante tutte le fasi di realizzazione della Tav Brescia-Verona e, come afferma il presidente Franco Lombardi, «si impegna a fornire il pieno supporto affinché sia garantita la massima tutela dell'ambiente circostante e a verificare che tutta la filiera coinvolta nell'esecuzione dei lavori rispetti i requisiti richiesti in materia ambientale».