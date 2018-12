Alta Velocità, il sogno dei No Tav: «Un 2019 senza questa opera inutile»

«Un danno per molti, un profitto per pochi, a spese di tutti». I No Tav veronesi non smettono di descrivere in questo modo l'Alta Velocità Brescia-Verona e lo hanno fatto anche oggi, 20 dicembre, da piazza Bra a Verona. La stessa piazza in cui sabato 15 dicembre i Sì Tav veneti hanno chiesto al governo il completamento dell'Alta Velocità e delle altre opere infrastrutturali attualmente bloccante.

Alla grande stella illuminata della piazza, i No Tav hanno affidato il desiderio di un nuovo anno in cui venga definitivamente bloccata quest'opera in Italia.