Elezioni Europee, veronesi alle urne per rinnovare l'Europarlamento

Oggi è il 26 maggio, election day in Italia. In una sola giornata sono state accorpate le elezioni europee e quelle amministrative. Le urne sono aperte dalle 7 e chiuderanno alle 23. Il diritto di voto è concesso ai cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali. La sezione dove ci si deve recare per votare è indicata sulla tessera elettorale; tessera che si deve mostrare al seggio, insieme ad un documento di identità valido.

ELEZIONI EUROPEE - COME SI VOTA

Tutti gli elettori della provincia di Verona sono chiamati alle urne per scegliere i propri rappresentanti in Europa. Nel Parlamento Europeo siederanno 73 eurodeputati eletti in Italia. Di questi, 15 saranno eletti nella circoscrizione del Nord-Est, dove è stato inserito anche il territorio veronese.

ELEZIONI EUROPEE - I CANDIDATI ELEGGIBILI A VERONA

Per le elezioni europee, gli aventi diritto al voto riceveranno una scheda di colore marrone. Per esprimere il proprio voto, l'elettore deve tracciare un segno sul simbolo della lista prescelta. Inoltre, si possono esprimere fino a tre preferenze, scrivendo accanto alla lista votata il nome e il cognome oppure solo il cognome del candidato o dei candidati. In caso di due o tre preferenze, i candidati votati devono essere di sesso diverso.

I DATI DELL'AFFLUENZA ALLE 12