Qualità dell'aria, i dati del doppio monitoraggio Arpav in Valpolicella

Sono disponibili qui gli esiti delle campagne di monitoraggio sulla qualità dell'aria che Arpav ha svolto in due comuni della Valpolicella, San Pietro in Cariano e Negrar. Le rivelazioni sono state fatte in due periodi dell'anno, in estate e in inverno. A San Pietro in Cariano, il mezzo mobile dell'Arpav è stato posizionato in via Chopin dal 20 giugno al 4 agosto 2017 e dal 20 novembre 2017 all'11 gennaio 2018. A Negrar, invece, il mezzo mobile ha raccolto dati sull'aria dalla postazione di via Francia dal 21 giugno all'1 agosto 2017 e dal 24 novembre 2017 al 12 gennaio 2018. Le campagne sono state dunque effettuate più o meno negli stessi periodi e questo ha permesso di confrontare i dati ricevuti relativamente alla concentrazione nell'aria di PM10, ossidi di azoto e ozono.

Per quel che riguarda gli ossidi di azoto, in entrambi i siti non sono stati registrati superamenti dei limiti imposti dalla legge. Più problematica invece è la presenza di PM10 in inverno e di ozono d'estate.

Il valore medio annuale di 40 µg per metro cubo d'aria stabilito dalle norme per le PM10 è stato rispettato sia a San Pietro in Cariano e sia a Negrar, nonostante si siano registrati in entrambi i siti degli sforamenti del valore massimo giornaliero consentito di 50 µg per metro cubo d'aria. I superamenti dei valori limite di ozono nell'aria in estate sono stati superiori, soprattutto a San Pietro in Cariano dove si registrano dati peggiori rispetto anche a Verona.

In ambedue i siti, inoltro, appare significativa la concentrazione di idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) nel periodo invernale, con valori di benzo(a)pirene pari a 1.8 ng/m3. A San Pietro in Cariano il confronto con la campagna condotta nel 2008 evidenzia un aumento del benzo(a)pirene in periodo invernale da 0.14 ng/m3 a 1.87 ng/m3 nel 2017. E Arpav ipotizza che questo aumento sia legato alla maggiore diffusione dell'uso dei combustibili solidi, come legna e pellet, per il riscaldamento domestico.