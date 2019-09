Corteo di barche sul lago di Garda a sostegno dell'ospedale di Malcesine

I tre gruppi consiliari di minoranza dei Comuni di Malcesine e Brenzone hanno organizzato una manifestazione in due atti a sostegno dell'ospedale di Malcesine. I gruppi sono Vivere Malcesine 2019, Malcesine 2.0 e Innovazione e Tradizione per Brenzone e per il nosocomio gardesano hanno pensato ad un corteo in barca sul lago e dei voli in tandem in con il parapendio dal Monte Baldo. I voli in parapendio saranno domani, 18 settembre, alle 17.15 dalla stazione base della funivia, mentre il corteo di barche si è tenuto domenica scorsa, 15 settembre.

Decine le barche che hanno risposto all'invito dei tre gruppi consiliari e alla manifestazione di domenica hanno partecipato da terra anche una delegazione di pazienti dell'ospedale, alcuni dipendente del nosocomio, un sindacalista, alcuni cittadini, i consiglieri comunali di opposizione di Malcesine e Brenzone e i presidenti delle associazioni Aidm e Licssom.

Chiediamo che i servizi del nostro ospedale vengano potenziati, che vengano riaperti i reparti la cui operatività è stata sospesa temporaneamente, ma soprattutto che il servizio dell'ambulanza, il punto di primo intervento e l'operato dell'ospedale vengano mantenuti pubblici - hanno dichiarato i consiglieri comunali di minoranza di Malcesine e Brenzone - La nostra intenzione è di unire gli sforzi e non dividere le parti, vogliamo andare oltre i colori politici, le maggioranze e le minoranze. Insieme vogliamo cambiare radicalmente rotta sul modo di approcciarsi a tutto ciò che riguarda il bene pubblico e la tutela dei diritti dei cittadini. Nelle scorse settimane abbiamo organizzato una decina di postazioni tra Malcesine e Brenzone e abbiamo raccolto oltre 3.000 firme. La partecipazione della cittadinanza è strepitosa e ciò ci dà la forza e l'energia per continuare con determinazione e costanza un percorso che punta sul rilancio dell'ospedale, nell'ottica di una collaborazione con tutte le parti coinvolte nel mondo ospedaliero.

«Seguo con interesse le iniziative promosse dalle minoranze di Brenzone e Malcesine», ha commentato il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi. «I problemi dell'ospedale di Malcesine sono legati fondamentalmente alla difficoltà nel reperire personale disposto a lavorare nella zona dell'Alto Garda. Pur ribadendo che al momento non sussiste il paventato rischio di esternalizzazione del servizio di urgenza ed emergenza territoriale, fa comunque piacere constatare come la comunità sia unita nel sostenere la struttura ospedaliera. Da parte nostra, rinnovando la volontà di fare fronte comune con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise volte a garantire e potenziare i servizi del nosocomio, continueremo a collaborare insieme a tutti i rappresentanti delle amministrazioni locali, anche per ottenere dalla vicina azienda socio sanitaria trentina l'aiuto richiesto per il reperimento di oss e infermieri dalle loro graduatorie e sopperire alle carenze di organico».



(Foto del corteo di barche per l'ospedale di Malcesine)