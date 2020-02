Coronavirus, 27 casi in Veneto. Nel Vicentino analisi sul possibile "paziente zero"

Potrebbe essere un uomo di 60 anni residente ad Alonte, nel Vicentino, il "'paziente zero" che ha dato il via il focolaio di infezione a Vo' Euganeo, in provincia di Padova. Si tratterebbe di un agricoltore di Albettone, il quale nelle scorse settimane si sarebbe recato a Codogno e avrebbe i sintomi del Coronavirus. Il 60enne sarebbe un frequentatore dei bar della zona del centro padovano, ora completamente messo in quarantena.

A riferire la notizia è Ansa, che ha interpellato anche il sindaco di Vo' Euganeo, Giuliano Martini. L'agricoltore è stato condotto all'ospedale di Vicenza per il tampone e risultati saranno resi noti nelle prossime ore. Secondo Martini, la pista «Va indagata attentamente» per il fatto che il vicentino, un esperto di agricoltura biologica, sarebbe stato nel milanese per partecipare ad alcune conferenze. Stando al racconto del sindaco, il 60enne ha telefonato alla farmacia gestita del primo cittadino chiedento consigli per una forte tosse.

Il primo cittadino di Vo' ha dunque avvisato il collega di Albettone e il direttore dell'Uls Berica.

Nel frattempo i casi di Coronavirus in Veneto sono saliti a 27, come avrebbe riferito la stessa Regione Veneto ad Ansa, mentre il conteggio delle vittime è salito a 5: l'ultima è un 88enne di Caselle Lanne, sempre in Lombardia, con alcune patologie pregresse.