Integrare salute mentale e fisica, in arrivo a Verona oltre 600 professionisti

Il rapporto fra salute fisica e mentale è una delle priorità future nella gestione della salute per tutta la popolazione, quanto mai cruciale e rilevante. Ed è questo il tema al centro del congresso europeo "Approcci innovativi e integrati per promuovere la salute mentale e fisica" che si terrà dal 27 al 30 giugno al Polo Zanotto, a Verona. L'evento è promosso dalla European Association of Psychosomatic Medicine, una delle più importanti e prestigiose associazioni europee nel settore. Presidente del congresso è Mirella Ruggeri, professore ordinario di psichiatria all’università di Verona e direttore della clinica psichiatrica dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e della scuola di specializzazione in psichiatria dell’università di Verona.

Parteciperanno con letture magistrali, masterclass, simposi e workshop, oltre 600 professionisti di area medica e psichiatrica, fra cui massimi esperti a livello mondiale provenienti da 45 diverse nazioni del mondo.

Le malattie fisiche e mentali interagiscono reciprocamente. I medici tendono a concentrarsi sui sintomi e sugli organi, sottovalutando l'importanza dei problemi di salute mentale, specialmente quando accompagnano una grave malattia fisica. D'altra parte, gli psichiatri, gli psicologi e, in generale, i professionisti che operano nell’ambito della salute mentale, possono essere altrettanto riluttanti ad affrontare le comorbilità mediche nei loro pazienti.