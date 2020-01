«Si soffoca», manifestazione contro i tir allo scalo merci di Porta Nuova

Lunedì prossimo, 20 gennaio, scadrà il bando di affitto per due anni di un'area di 60mila metri quadrati all'interno dello scalo merci della stazione di Verona Porta Nuova. Il bando è stato pubblicato da Mercitalia Logistica, una società del gruppo di Ferrovie dello Stato, la quale potrebbe trarre guadagno da un'attività di logistica che potrebbe movimentare circa 200mila tonnellate di prodotti siderurgici.

La contrarietà a questa prospettiva è stata espressa da consiglieri comunali e regionali ed oggi, 18 gennaio, anche dal comitato di Verona Sud che, nonostante la pioggia, ha manifestato davanti allo scalo merci. Il comitato si è da sempre battuto per la trasformazione dello scalo in un grande parco pubblico, proposta appoggiata anche dall'attuale amministrazione che ha usato il nome «Central Park» per ribattezzare il progetto. Però del «Central Park» non si vede neanche un filo d'erba, mentre si potrebbero vedere file di camion fare avanti e indietro allo scalo ferroviario. «Nei nostri quartieri di Verona Sud circoleranno almeno 40 tir al giorno da 108 tonnellate, in una viabilità già satura dal traffico giornaliero - scrivono dal comitato - Siamo allarmati perché questo comporterà il degrado del manto e dei sottoservizi stradali, l'aumento del pericolo per pedoni e ciclisti e soprattutto per un aumento di inquinamento acustico e atmosferico a danno della nostra salute».

Sugli striscioni dei manifestanti di oggi si poteva legge «Qui si soffoca» e anche un più eloquente «Dal promesso grande parco al ritorno dei tir». Messaggi rivolti al Comune di Verona a cui si chiede di «non permettere il transito dei mezzi pesanti in una zona già penalizzata dal punto di vista ambientale, considerando che un tir inquina come 60 auto».