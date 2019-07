Allo Sporting Club di Verona il tennis professionistico con il Trofeo Inf

Due settimane, oltre duecento atleti da tutto il Nord Italia e otto campi da gioco. Torna allo Sporting Club Verona il tennis dei professionisti, con il primo Trofeo Inf della categoria Open.

Da sabato 13 a domenica 28 luglio, gli iscritti si contenderanno tra dritti e rovesci il montepremi di cinquemila euro.

L'evento sportivo, organizzato dall'associazione Sporting Club Verona con il patrocinio del Comune, è suddiviso nelle formule del singolo maschile e del singolo femminile.

L'ingresso al pubblico sarà gratuito, presentando un documento di identità.

Un torneo di primissimo livello che sarà un'occasione importante per far crescere e conoscere questa bellissima disciplina - ha detto l'assessore allo sporti Verona Filippo Rando - Speriamo sia la prima di numerose edizioni. Un ringraziamento va a tutti gli organizzatori e allo Sporting Club Verona, punto di riferimento per il tennis veronese.