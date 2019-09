Tezenis Verona, il roster si allunga con l'arrivo di Roberto Prandin

Aveva iniziato la preparazione con Trieste, è arrivato a Verona la settimana scorsa e questa mattina, 20 settembre, è stato presentato ufficialmente. Roberto Prandin è un giocatore della Tezenis Scaligera Basket. Esterno, classe '86, laureato in ingegneria informatica, nelle ultime due stagioni ha conquistato due promozioni, la prima con Trieste e la seconda con Roma. «È il giocatore che ci serviva - ha commentato il vicepresidente della Scaligera Giorgio Pedrollo - L'unico difetto che potevamo avere forse era quello di avere un roster corto. Adesso, la squadra è al completo, Prandin è un giocatore di valore per qualità e per caratteristiche. Conosce anche come ci si approccia a stagioni di questo tipo e come si giocano determinate partite».

Quando è arrivata la chiamata di Verona e la possibilità di firmare ero felicissimo - ha commentato Prandin - Credo sia l'opportunità giusta per fare ancora qualcosa di importante a questi livelli. Ho trovato un'organizzazione societaria di alto livello, ritengo che la nostra squadra sia buonissima. Dobbiamo lavorare molto, naturalmente; abbiamo un obiettivo importante ma, per esperienza, posso dire che non è mai facile. Sarà una stagione lunga, sono stati reintrodotti i playoff; bisognerà lavorare giorno dopo giorno per arrivare pronti per ogni appuntamento.