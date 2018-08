Calciomercato, il Chievo Verona rinforza la difesa con Luca Rossettini

Giorni di attesa e di annunci in casa Chievo Verona. Attesa per la prima partita ufficiale della nuova stagione, domenica prossima 12 agosto in Coppa Italia contro il Pescara. E attesa anche per il verdetto sul caso plusvalenze fittizie programmato per il 12 settembre. Gli annunci riguardano invece il calciomercato e la notizia di oggi, 8 agosto, è l'ufficializzazione del difensore Luca Rossettini, in arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Genoa.

Padovano, classe '85, Rossettini ha giocato più di 250 partite in Serie A, vestendo le maglie di Siena, Cagliari, Torino e Bologna prima di andare a Genova. Per lui anche una presenza con la nazionale italiana Under 21 e una convocazione con la nazionale maggiore. Nel Chievo giocherà con il numero 15.

Altre mosse di mercato ufficializzate dal Chievo Verona sono l'acquisto di Giovanni Di Noia dal fallito Bari. L'atleta è stato subito girato in prestito al Carpi. E in prestito sono partiti da Verona anche Yusupha Bobb e Damir Bartulovic. Il primo giocherà a Cuneo, il secondo all'Albissola.