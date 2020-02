Calcio e coronavirus: ufficializzate le date dei recuperi delle partite dell'Hellas Verona

La Lega Serie A ha comunicato la data per il recupero della 25esima giornata del Campionato di Serie A TIM 2019/20. Hellas Verona-Cagliari, precedentemente in programma domenica 23 febbraio alle ore 15, sarà invece disputata, mantenendo lo stesso orario, nella giornata di mercoledì 11 marzo 2020.

La Lega Serie A ha inoltre comunicato la variazione di data ed orario per il match Sassuolo-Hellas Verona, sfida valida per la 28esima giornata di Serie A TIM. La partita, originariamente in programma sabato 14 marzo alle ore 15, sarà quindi disputata domenica 15 marzo 2020 sempre alla stessa ora.