Chievo, Pellissier scuote i gialloblu: "Togliamoci la paura di perdere"

Lavorare e recuperare giocatori e fiducia.

Per l'allenatore Lorenzo D'Anna, è questo ciò che serve al Chievo Verona per invertire una rotta che finora in campionato ha portato soltanto due punti in otto partite. Un bottino insufficiente anche solo per pareggiare la penalizzazione ricevuta. I gialloblu restano ultimi in classifica a -1 dopo la sconfitta di ieri, 7 ottobre, a San Siro contro il Milan. "Abbiamo trovato di fronte una grande squadra e sicuramente non sono queste le partite che il Chievo deve vincere - ha dichiarato ancora D'Anna - Il campo l'abbiamo tenuto bene, i ragazzi hanno corso e hanno lottato. Dobbiamo accettare il verdetto del campo e andare avanti".

Lorenzo D'Anna ha schierato per la prima volta nella formazione titolare in questa stagione la bandiera del Chievo Verona Sergio Pellissier. "Una scelta fatta per dare coraggio alla squadra", è stata la motivazione del tecnico. Pellissier è anche andato in gol, ma la sua rete non è riuscita a riaprire l'incontro.