Verona Rugby, pagati cari gli errori a Firenze. I Medicei vincono 30-14

Domenica 17 marzo, il Verona Rugby è uscito sconfitto dal campo del Toscana Aeroporti I Medicei Firenze nella settima del girone di ritorno del campionato Top 12.

Due mete micidiali dell'ala Lubian e dell'estremo Biffi tarpano le ali degli antracite veronesi nei loro momenti migliori. Nel finale di primo tempo, sul 3 a 7, quando la manovra brillante e la superiorità veronese stavano per aggiungere altro fieno in cascina oltre alla meta di Alessandro Rossi arricchita dalla trasformazione di Mortali, una palla persa in attacco favorisce il recupero dei biancorossi toscani che sono andati in meta e hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 13 a 7.

Nella ripresa, I Medicei premono sull'acceleratore e allargano il divario sino al 23 a 7. Verona trova con Furia la meta del 23 a 14 e sulle ali dell'entusiasmo insiste e costringe i fiorentini a retrocedere. La doccia gelata arriva al 74' con una palla intercettata dell'estremo gigliato Biffi che corre fino in meta per il 30-14 finale.