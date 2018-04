Hellas, dopo la bruciante sconfitta Filippo Fusco rassegna le dimissioni

Battuto ed umiliato sul campo del Benevento, al termine di una prova semplicemente disastrosa, l'Hellas Verona ha incassato anche le dimissioni del direttore sportivo Filippo Fusco, che dopo la partita si è presentato in sala stampa per parlare con i giornalisti.

Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito della società:

La prestazione di oggi non lascia spazio ad alcun commento. Solo dispiacere e mortificazione. Nella vita mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ho costruito questa squadra e ho avuto dall'inizio la fiducia del Presidente Setti. Per questo rassegno le mie dimissioni in maniera irrevocabile. Non è una fuga ma una piena assunzione di responsabilità rispetto alla fiducia che ho avuto in questi 18 mesi. Sono ancora convinto che questa squadra possa salvarsi, ma servirà un moto d'orgoglio nelle prossime gare. Oggi questo orgoglio non si è visto. E' una decisione maturata interamente stasera, fino a prima della gara ero convinto avremmo fatto una prestazione diversa. Una squadra che si gioca la stagione non può mostrare un atteggiamento simile, non è stato dignitoso. Spero che questo mio gesto serva a dare ai calciatori quel moto d'orgoglio che permetta di provarci fino alla fine, ma bisogna metterci abnegazione, entusiasmo, responsabilità.