Hellas promosso in Serie A: la festa dei tifosi, tra cori e bagni nella fontana

Auto e motorini che strombazzavano sulle strade, cori dei tifosi, il bagno nella fontana, il bandierone con la scritta Verona srotolato sull'Arena e Palazzo Barbieri che ha cambiato illuminazione, passando dal rosa per il Giro d'Italia al gialloblu.

La promozione in Serie A dell'Hellas Verona conquistata ieri, 2 giugno, al Bentegodi è stata festeggiata all'interno dello stadio e contemporaneamente anche in tutta la città. Il cuore della festa è stato piazza Bra, dove tutti si sono ritrovati a gioire per una squadra che dopo un anno di campionato cadetto è ritornato nel calcio che conta. Un ritorno in Serie A che l'Hellas si è meritato sul campo, ma anche sugli spalti, perché anche la tifoseria gialloblu ha dimostrato di meritarsi il palcoscenico più importante del calcio italiano.