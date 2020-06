Niente Bandiera del Lago 2020, causa Covid. Ma le bisse non si fermano

L'assemblea dei presidenti della Lega Bisse del Garda ha deciso all'unanimità di annullare l'edizione di questa estate del palio remiero delle bisse gardesane. La Bandiera del Lago 2020, dunque, non si terrà. L'emergenza Covid non ha permesso agli equipaggi di allenarsi e quindi era diventato più serio il rischio di problemi fisici causati dall'intensità dello sforzo degli atleti durante la regate.

Per un altro anno, dunque, i campioni rimangono Alan Di Caprio, Stefano Mazzurega, Raffaele Barbieri e Marco Dolza con l'imbarcazione Arilica della società remiera di Peschiera del Garda.

Durante l'assemblea dei presidenti è stata però diffusa anche la notizia del via libera da parte del Coni agli allenamenti sulle bisse a partire da giovedì prossimo, 25 giugno. Dunque, le bisse non si fermano e nei mesi di agosto e settembre si potrebbero svolgere tre o quattro regate, ma le date e le località non sono state ancora definite. In ogni singola regata verranno comunque assegnati dei trofei, che verranno dedicati dalle società organizzatrici e dalle amministrazioni comunali a personaggi locali del mondo delle bisse.