Bologna si prende anche gara 2. Tezenis costretta a vincere o esce dai playoff

La Tezenis Scaligera Verona gioca meglio rispetto a gara 1, ma perde anche la seconda sfida del PalaDozza contro la Consultinvest Fortitudo Bologna. Sabato 19 maggio la serie si sposterà all'Agsm Forum e i gialloblu dovranno vincere o saranno eliminati dai playoff.

Il primo quarto della gara di ieri, 16 maggio, è andato avanti a strappi. Bologna prova due volta a scappare ma, prima con Jones e poi con Udom e Greene IV, Verona resta a contatto. Negli ultimi tre minuti, la Fortitudo non spezza l'equilibrio ma almeno riesce a chiudere con un vantaggio discreto (25-19). Secondo quarto povero di canestri da una parte e dall'altra. La Tezenis prende forza dagli errori avversari e rimonta fino al 25-25. Bologna non si abbatte e ritorna a far punti. La Tezenis non molla e all'intervallo le due squadre ci arrivano sul 36-35.

Nel terzo quarto, Verona passa anche in vantaggio (41-43), ma un fallo tecnico fischiato all'allenatore della Consultinvest Pozzecco infiamma il PalaDozza e accende gli animi del quintetto locale che vola fino al +10 finale (56-46). Anche nell'ultimo quarto Bologna è in pieno controllo, nonostante i tentativi di rimonta della Tezenis. I veronesi non hanno modo di rientrare in partita e il match si chiude sul 77-68.

Consultinvest Bologna - Tezenis Verona 77-68

Consultinvest Bologna: Guido Rosselli 15 (6/8, 0/0), Stefano Mancinelli 10 (2/10, 2/5), Robert Fultz 10 (2/2, 2/3), Giovanni Pini 10 (4/7, 0/0), Daniele Cinciarini 8 (2/7, 1/2), Alessandro Amici 8 (4/5, 0/5), Nazzareno Italiano 6 (0/1, 2/3), Matteo Chillo 4 (2/4, 0/0), Teddy Okereafor 3 (0/2, 1/2), Luca Gandini 3 (1/4, 0/0), Marco Murabito 0 (0/0, 0/0), Marco Montanari 0 (0/0, 0/0).

Tezenis Verona: Andrea Amato 18 (2/4, 3/8), Mitchell Poletti 16 (5/7, 2/3), Jamal Jones 10 (5/10, 0/3), Mattia Udom 9 (4/9, 0/4), Phillip Greene IV 7 (2/6, 0/3), Francesco Oboe 3 (0/0, 1/1), Omar Dieng 3 (0/0, 1/1), Curtis Nwohuocha 2 (1/1, 0/0), Matteo Palermo 0 (0/1, 0/2), Iris Ikangi 0 (0/0, 0/0), Leonardo Totè 0 (0/0, 0/0), Davide Guglielmi 0 (0/0, 0/0).