Cittadella - Chievo Verona, probabili formazioni | Tornano Vignato e Djordjevic

«Incontreremo una squadra che gioca a ritmi alti e che sa attaccare bene gli spazi e la profondità e quindi dovremmo essere molto attenti». Questo è quello che si aspetta l'allenatore Michele Marcolini dalla trasferta di domani, 21 dicembre, quando il suo Chievo Verona scenderà in campo alle 15 al Tombolato per affrontare il Cittadella nella 17esima giornata del campionato di Serie B.

Si sfidano due squadre che hanno un solo punto di differenza in classifica, 25 il Cittadella e 24 il Chievo Verona. Entrambe hanno perso nell'ultima gara giocata, il Cittadella è stato fermato dall'Ascoli e il Chievo si è fatto rimontare due gol dalla Juve Stabia. La differenza però è che i padovani prima di quella sconfitta avevano inanellato una buona serie di risultati positivi, mentre i gialloblu sembrano aver perso quella continuità dimostrata all'inizio di questa stagione.

Tante dunque le motivazioni per gli uomini di Marcolini che con una vittoria sorpasserebbero il Cittadella, rimanendo in zona playoff e lanciandosi anche per la sfida di Santo Stefano contro la capolista Benevento.

Tanti però anche i giocatori del Chievo che potrebbero non scendere in campo a causa degli infortuni. Djordjevic e Vignato sono recuperati e potrebbero partire entrambi dal primo minuto, ma per precauzione Giaccherini non parteciperà al derby veneto di domani. Continua poi la degenza di Cesar, a cui si sono aggiunti gli infortuni muscolari di Obi e Ceter, infortuni che sembrano però meno gravi del previsto.

Nei box del Cittadella, invece, ci rimangono De Marchi e Panico, ma in attacco l'allenatore dei padovani Roberto Venturato ha recuperato Vrioni, a cui però potrebbe essere preferito Luppi.

L'arbitro di domani sarà Illuzzi di Molfetta. Queste le probabili formazioni.