Chievo Verona. Il Giudice Sportivo ferma Fabrizio Cacciatore per due turni

Due giornate di squalifica a Fabrizio Cacciatore "per aver, al 17° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale con il gesto delle manette rivolto per due volte verso la tribuna; infrazione rilevata da un Assistente", recita la nota del Giudice Sportivo.

Il terzino del Chievo Verona quindi non sarà a disposizione di Maran per la sfida di domenica sul campo dell'Atalanta e per quella successiva, quando al Bentegodi arriverà il Genoa. Il difensore paga quindi la propria proprio gesto di protesta, che tante polemiche ha scatenato nei giorni successivi alla partita contro la Juventus, la quale alla fine si è imposta con il risultato di 2-0. Ma il tecnico clivense contro gli orobici non avrà a disposizione neppure Bastien, fermato per una giornata dopo la doppia ammonizione di sabato sera.

Per quanto riguarda l'Hellas Verona invece, Pecchia non avrà a disposizione uno dei giocatori decisivi nella vittoria di Firenze: Kean infatti dovrà scontare anche lui una giornata di squalifica, per aver collezionato il suo quinto cartellino giallo.