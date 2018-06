Chievo Verona deferito dalla Procura federale per "plusvalenze fittizie"

La questione delle presunte plusvalenze fittizie tra Chievo Verona e Cesena lanciata lo scorso febbraio da un servizio di Striscia La Notizia, ha portato al deferimento di entrambe le società e di 20 dirigenti.

"Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, espletata l’attività istruttoria in sede disciplinare ed esaminati gli atti del procedimento, hanno deferito dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare" i due presidenti dei rispettivi consigli d'amministrazione, Luca Campedelli e Giorgio Lugaresi, con l'accusa di aver sottoscritto "le variazioni di tesseramento" di alcuni calciatori "indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale" e per aver contabilizzato "nei bilanci plusvalenze fittizie e immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo dalle norme che regolano i bilanci delle società di capitali, condotte finalizzate a far apparire un patrimonio netto superiore a quello esistente alla fine di ciascun esercizio e ciascun semestre così da ottenere la Licenza Nazionale e l’iscrizione al campionato delle stagioni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale".

Il comunicato è stato diffuso dalla FIGC nella giornata del 25 giugno (questo il testo integrale) e del club della diga vede coinvolti anche Piero Campedelli, Giuseppe Campedelli, Michele Cordioli e Antonio Cordioli, mentre ambedue le società sono state deferite "a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva" e rischiano ora di venire sanzionate.