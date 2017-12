Chievo, è crisi nera. Zona retrocessione vicina, Pellissier: "Abbiamo fatto una figuraccia"

La sconfitta del Vigorito rischia di lasciare una brutta cicatrice sul volto di una squadra che pare essersi smarrita: cinque partite senza raccogliere punti nelle ultime sei gare, un ruolino di marcia che, fa strano dirlo a proposito del Chievo, porta dritti verso la zona retrocessione.

La crisi nera dei Clivensi è tutta riassunta nelle parole, encomiabili per schiettezza ed onestà, pronunciate a fine gara da uno dei simboli intramontabili di questa squadra, il capitano Sergio Pellissier: «È difficile fare commenti, dispiace molto, abbiamo perso credo meritatamente, ma non è una partita sola, è un periodo, stiamo attraversando un brutto momento e non riusciamo a giocare come invece sappiamo fare».

Ora lo spettro della serie b è tutt'altro che un miraggio, punti alla mano, essendo solo sei quelli di distanza da Crotone e Spal terz'ultime a quota 15. Il girone di ritorno per i gialloblu si preannuncia irto d'insidie, a cominciare proprio dalla gara di venerdì prossimo alle 18, quando al Bentegodi arriverà l'Udinese schiacciasassi di Massimo Oddo.

Il tecnico clivense Rolando Maran si è detto preoccupato soprattutto «per il piglio sbagliato» della sua squadra, un atteggiamento poco propositivo che è costato molto caro, tanto che a suo dire «non ha funzionato nulla» contro il Benevento.

Maggiore cattiveria è stata chiesta dopo il crollo di Benevento anche dallo stesso Sergio Pellissier che ha comunque fatto capire come la squadra abbia tutto per riprendersi e ritrovare la giusta serenità: «Durante la settimana continuiamo a lavorare, ed è questo che ci porterà a risollevarci, dobbiamo restare coi piedi per terra perché il campionato è ancora molto lungo e in serie A non c'è mai niente di scontato. Abbiamo fatto una figuraccia e ci dispiace per i nostri tifosi, per il presidente, ma noi siamo il Chievo - ha quindi concluso Pellissier - abbiamo degli alti e bassi, ma non molliamo mai e cercheremo di ripartire contro l'Udinese perché abbiamo voglia di rifarci».