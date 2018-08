Hellas fuori dalla Coppa Italia, battuto 2-0 a Catania. Grosso: "Sottotono"

Fine della corsa in Coppa Italia per l'Hellas Verona che ieri, 12 agosto, è stato eliminato dalla competizione a Catania.

Contro i siciliani, l'allenatore gialloblu Fabio Grosso ha schierato una squadra leggermente diversa rispetto a quella che, sempre in Coppa Italia, aveva eliminato la Juve Stabia. In porta ha giocato Tozzo, in difesa Marrone è sceso in campo dal primo minuto e si sono visti gli esordi di Kumbulla e Balkovec, in attacco è stato confermato solo Matos tra i titolari e con lui hanno completato il tridente Di Carmine e Ragusa.

Il risultato finale, 2-0 per il Catania, è maturato nel primo tempo. Al minuto 32, Silvestri ha sbloccato il risultato. I siciliani sono in avanti per sfruttare un calcio di punizione, la palla circola e finisce sui piedi di Manneh. L'atleta rossoazzurro crossa e Silvestri batte Tozzo. La mancata reazione dei veronesi spinge il Catania in avanti e al 41' arriva il raddoppio di Marotta. Su lancio di Lodi, l'unica punta dei siciliani sorprende i centrali dell'Hellas e conclude l'azione scagliando la sfera in rete.