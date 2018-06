Calciomercato Chievo Verona, Tomovic resta. Cagliari su Lucas Castro

Una serie di comunicazioni ufficiali e qualche voce sul calciomercato del Chievo Verona. Dopo l'accordo trovato con l'attaccante Djordjevic, la società gialloblu ha acquisito a titolo definitivo un connazionale della punta serba. Nenad Tomovic era passato dalla Fiorentina al Chievo Verona in prestito con diritto di riscatto. Ora il Chievo Verona lo ha preso a titolo definitivo, offrendogli un contratto che scadrà nel 2021. Con la stessa procedure, il club della diga ha preso dall'FK Rad Belgrado il giovane difensore Strahinja Tanasijevic. L'anno scorso, il ragazzo ha giocato nella Primavera gialloblu e qualche volta è stato convocato in Prima squadra. Il Chievo lo ha messo sotto contratto fino al 2021.

Chi non è rimasto invece al Chievo Verona è Samuel Bastien. Il centrocampista è stato ceduto allo Standard Liegi. Mentre la società sta lavorando per prolungare la carriera in gialloblu della bandiera Sergio Pellissier e della colonna finlandese del centrocampo Perparim Hetemaj.

Continuano invece i colloqui tra il Chievo e il Cagliari. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i sardi lavorano per portare in rossoblu Lucas Castro e sono pronti ad offrire come contropartita Alessandro Deiola. Ma del Cagliari, ai veronesi piace il difensore Marco Andreolli. Sempre per rinforzare il reparto arretrato, continua l'interessamento per Vasco Regini della Sampdoria e per il croato Hrvoje Milic, di proprietà del Napoli.