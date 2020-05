Sport Stadio / Piazzale Olimpia

Prima Coppa Italia, poi recuperi di Serie A. Hellas ricomincia col Cagliari

Non appena ottenuto il via libera dal Governo, i club si sono riuniti per abbozzare il calendario per la conclusione della stagione. Tra il 19 e il 20 giugno si dovrebbero giocare le gare non disputate della 25esima giornata