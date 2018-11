Radicchio d'Argento, ecco i premiati dell'edizione 2018

Con al centro la promozione del Radicchio di Verona I.G.P., prodotto preziosissimo delle terre veronesi, tra i simboli della realtà contadina in cui fondano le proprie radici le aziende del territorio che oggi operano sui mercati internazionali, si è conclusa la XV edizione de "Il radicchio d’argento", promossa dal Consorzio di tutela del Radicchio di Verona I.G.P. e organizzata dallo stesso Consorzio con la collaborazione dell’Associazione Pro Loco Carpanea Casaleone coordinata da Enrica Claudia De Fanti, grazie al sostegno di Regione del Veneto, Provincia di Verona, Camera di Commercio di Verona, Federazione Coldiretti.

È stato organizzato un pranzo-concorso a base di Radicchio di Verona rigorosamente I.G.P. con piatti realizzati nelle cucine dell'hotel Due Torri dagli studenti di diversi istituti alberghieri in gara. A valutare le opere del gusto sono stati esperti riuniti in una Giuria tecnica, affiancati da una giuria popolare.

La Giuria tecnica ha premiato l'Istituto Superiore Turistico di Landeck (Austria) per «il gusto, la bellezza e l’elaborazione in cucina» come primo classificato e l'Istituto Superiore per il Turismo enogastronomico Don Calabria di Verona - sede di Bovolone per «il sapore della tradizione, accompagnato da innovazione».

La Giuria popolare invece ha premiato l'Istituto professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Berti di Chievo, Verona. Una menzione speciale è stata infine riconosciuta all'Istituto Superiore per il Turismo Mario Rigoni Stern di Asiago, Vicenza «per la fantasia nella creazione di un dolce semifreddo al Radicchio di Verona I.G.P.».

Per le premiazioni sono state consegnate opere di artisti locali.