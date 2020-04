Interviste da salotto: la storia di Cornelia in quarantena in Ungheria

Un'altra storia, della rubrica, "Interviste da Salotto", la storia di Cornelia, una ragazza di ventiquattro anni che vive in una piccola cittadina dell'Ungheria. Cornelia, ci racconta una realtà un pò diversa da quella italiana, parla di una quarantena "divisa" per generazione:

Le misure - racconta Cornelia- non sono eccessivamente severe. Gli adulti possono uscire per andare al supermercato dalle 9 del mattino a mezzogiorno. La nostra generazione può uscire per fare spese solo dopo mezzogiorno. Possiamo andare nei supermercati, nelle farmacie, chiese. Altri luoghi sono invece proibiti, dobbiamo quindi stare a casa, per stare al sicuro fino all’11 Aprile, quindi due settimane ancora.