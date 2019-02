Borsa di studio della Regione Veneto: si avvicina il termine per le domande

C’è tempo fino al 12 marzo per presentare le richieste per la borsa di studio della Regione Veneto dell’anno scolastico 2018/2019.

Le domande, compilate esclusivamente online dai richiedenti, dovranno pervenire all’Istituto scolastico di frequenza.

Una volta riconosciute, le borse di studio potranno essere utilizzate per l’acquisto di testi scolastici, per le spese relative ai trasporti e per l’accesso a musei, biblioteche o servizi di natura culturale.

Possono farne richiesta le famiglie con ISEE 2019 minore o uguale a 15.748,78 euro e con figli residenti nella Regione Veneto frequentanti scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie.

Informazioni e modulo per la richiesta della borsa di studio sul sito http://www.regione.veneto.it/istruzione/borsedistudioweb