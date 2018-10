Polemiche dopo le frasi sui gay del consigliere Zelger, Circolo Pink: "Ritorno ai tempi bui"

Alzata di scudi da parte del Circolo Pink di Verona dopo le parole del consigliere comunale veronese Alberto Zelger, il quale in un'intervista radiofonica rilasciata nelle scorse ore alla trasmissione di Radio 24 la Zanzara, aveva candidamente dichiarato che «i gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie».

«È ancora nell'aria l'eco mediatica per l'approvazione della mozione 434 contro la legge 194, - spiegano gli attivisti del Pink - approvata giovedì al consiglio comunale scaligero, che Alberto Zelger primo firmatario della mozione, rincara la dose dispensando giudizi secondo i quali le persone omosessuali minaccerebbero la riproduzione dell'intera specie umana. Non i cambiamenti climatici, l'inquinamento o la sovrappopolazione, ma gli omosessuali».

Nello specifico la frase contestata espressa nel corso dell'intervista dal consigliere della Lega è la seguente: «I gay sono una sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. - ha dichiarato Zelger - Il sesso omosex fa male alla salute, perché propaga e può portare malattie di tutti i tipi, è un disturbo della personalità».

«Questa frase, - spiegano in una nota gli esponenti del Pink - pronunciata ai microfoni della trasmissione la Zanzara su Radio 24, apparentemente proveniente da un passato lontano, è stata invece pronunciata da un consigliere comunale della maggioranza che amministra la città di Verona. Frase che trova la sua collocazione in un crescente e preoccupante clima d'intolleranza ed oscurantismo molto attuale, frutto della nuova schizofrenica filosofia politica "familista e riproduttiva" che a Verona, come in tutta Italia, si cerca di promuovere».

Parole molto dure quelle espresse dai componenti del Circolo Pink Verona, i quali non esitano inoltre a rievocare momenti bui della storia dell'umanità, quali ad esempio il nazifascismo e i campi di concentramento e sterminio nazisti, dove, come è noto, non solo furono deportati e morirono milioni di ebrei, ma anche migliaia di persone omosessuali, internate e contrassegnate da "divise" con affissi triangoli di stoffa di colore "rosa" o, secondo alcune ricerche, "nero" per le donne.

«Rapportare l'omosessualità ad un disturbo della personalità rischia di fomentare ulteriore violenza omotransfobica e si potrebbero anche ravvisare gli estremi per una azione legale. - attaccano gli esponenti del Pink - Una frase che ci riporta a un periodo storico buio, quello nazifascista, quando le persone omosessuali venivano deportate nei campi di concentramento e uccise, proprio perchè non contribuivano alla riproduzione della specie e della razza».

«Ci chiediamo - concludono quindi gli attivisti del Pink - se davvero l'attuale classe politica cittadina condivida pienamente la mozione 434 e la linea integralista portata in consiglio comunale da Alberto Zelger, o se si stia rendendo conto che atti politici di questo genere hanno l'effetto di rafforzare un movimento per i diritti civili che non si fermerà di certo qui».