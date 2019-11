Variante 23, da Bertucco al Pd: «Limitati i danni». Verde per Spianà e Cava Speziala

«La battaglia emendativa che ha visto il sottoscritto e Verona e Sinistra in Comune protagonisti in quanto titolari di 737 emendamenti sui 1535 complessivamente presentati, ha portato la maggioranza a confrontarsi e a prendere alcune importanti decisioni a beneficio del territorio». A dichiararlo è il consigliere Michele Bertucco che ha poi voluto sottolineare quali fossero tali decisioni di rilievo. Anzitutto l'accoglimento di un suo emendamento per «riportare a verde pubblico Cava Speziala, conformemente alle previsioni del Pat del 2007» che è stato accolto dall’amministrazione.

In secondo luogo, Bertucco ha ricordato che è stato accolto un altro suo emendamento, relativo questa volta all’«ampliamento del Parco di Santa Teresa anche sull'area ATER», seppur in «formula ancora dubitativa». Lo stesso consigliere di Verona e Sinistra in Comune ha poi sottolineato come sia stata accolta «l’osservazione dell’urbanista Giuseppe Campagnari per cancellare la previsione di edificare sulla Spianà». In sostanza, argomenta Michele Bertucco, «siamo riusciti a scongiurare o far fare marcia indietro su alcune delle richieste più pesanti provenienti dai consiglieri della maggioranza». Nonostante ciò, resta però il problema secondo Bertucco di «una Variante 23 palesemente sovradimensionata su residenziale e commerciale».

Anche il consigliere Pd Federico Benini si è detto soddisfatto circa il lavoro svolto da parte delle opposizioni in Consiglio comunale in materia "Variante 23": «Grazie ad un grande lavoro di squadra dei partiti di opposizione, - spiega Benini - sono stati accolti alcuni emendamenti che reputo significativi per il territorio veronese. È stato accolto un mio emendamento in cui ho chiesto lo stralcio di un faraonico progetto al Parco della Spianà. È un tassello importante per la creazione di un grande parco alla Spianà. È poi stato accolto un importante emendamento del consigliere Michele Bertucco per trasformare cava Speziala a verde urbano». Infine, un riconoscimento, tutt'altro che scontato, da parte dello stesso Benini nei confronti dell'assessore Luca Zanotto e dell'assessore Ilaria Segala, ai quali l'esponente Pd ha rivolto un pubblico ringraziamento per aver «accolto l’emendamento sulla cava Speziala, dimostrando che quando un tema è importante per la città non conta il colore politico».

Per quanto riguarda le Torricelle, in una nota siglata dai consiglieri Pd Benini e La Paglia si legge: «L’amministrazione ha aderito alla richiesta della consigliera La Paglia per limitare l’edificato nell’ambito della "riqualificazione" dell’ex tiro al piattello "Canon" sulle Torricelle». Non è tutto oro quel che luccica, tuttavia, ed infatti restano, a detta dei consilgieri Pd, alcune criticità: «Una manovra di riduzione del danno, la nostra, - spiegano Benini e La Paglia - che non cambia il nostro giudizio negativo sulla "Variante 23", la quale continua a presentare fortissime e inaccettabili criticità. A differenza delle promesse iniziali, non si distingue da quelle che erano le previsioni sotto l’amministrazione Tosi. Anzi, in Quinta Circoscrizione le aree commerciali aumentano in numero ed estensione. In Seconda cementifica i campi da tennis di Ponte Crencano e reintroduce la cementificazione delle colline su San Rocchetto. Questa Variante - concludono i consiglieri Pd Benini e La Paglia - è incomprensibilmente punitiva rispetto ad alcuni quartieri della Seconda, Terza e della Quinta Circoscrizione».