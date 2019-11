Sardine di Verona cominciano a nuotare: obiettivo riempire piazza Isolo

Si erano saputi il giorno e l'ora, giovedì 28 novembre alle 19.30, ma ancora non era stata resa nota la piazza in cui si sarebbero radunate per la prima volta le Sardine di Verona, il nuovo movimento che si oppone a razzismo, intolleranza e al sovranismo. Era l'evento è stato ufficializzato e il luogo scelto per la prima manifestazione è piazza Isolo.

Dopo la crescita esponenziale del gruppo Facebook ci siamo dati un appuntamento fisico - scrivono le Sardine veronesi - Nuoteremo verso piazza Isolo, l'appuntamento è per giovedì alle 19.30. È tempo di reagire anche a Verona contro una politica che fonda il suo messaggio sulla cattiveria e sull'odio verso il prossimo. Nella nostra Verona, Piazza Isolo sarà luogo di rinascita e volontà sociale. Vogliamo dimostrare di essere accoglienti, contro politiche che aizzano odio e rancore, e pieni di valori e proposte: la solidarietà, il rispetto, i diritti di tutti.