Nuovo stadio a Verona, in Comune "non sono presenti proposte o progetti"

Per quanto di competenza non risultano essere state presentate proposte o progetti di cui all'oggetto.

Questa la risposta firmata dal dirigente dell'area edilizia sportiva del Comune di Verona Giorgio Zanata Ventura e inviata al consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, il quale prima Pasqua aveva fatto chiesto una copia delle proposte o dei progetti presentati sul nuovo stadio. Bertucco non ha potuto ricevere nessuna copia semplicemente perché non esiste alcun atto formale che dia concretezza all'ipotesi vociferata sulla creazione di un nuovo Bentegodi.