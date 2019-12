Filobus, il piano economico finanziario non convince la Provincia

Lavori e polemiche per il filobus procedono di pari passo. Da oggi, 2 dicembre, i cantieri incideranno sulla viabilità cittadina per diverse settimane. Previsto un restringimento di carreggiata in viale del Lavoro, in piazzale Scuro e all'incrocio tra via Ca' di Cozzi e viale dei Caduti del Lavoro.

Nel frattempo sono filtrati alcuni giudizi espressi dai tecnici della Provincia di Verona sul piano economico finanziario (pef) della filovia. Le obiezioni sollevate dalla Provincia alla fine di ottobre riguardano alcune voci di costo dell'opera definite sottostimate, mentre appaiono poco solide le previsioni di incremento dei ricavi e le previsioni di una maggiore contribuzione pubblica. È passato un mese e quei dubbi non sono stati ancora dissipati, secondo il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco, che commenta: «Le conclusioni della Provincia non lasciano scampo ed una cosa appare certa: il pef del filobus dovrà essere riarticolato, o sdoppiato in due documenti distinti, distinguendo nettamente l'aspetto della sostenibilità della fase di costruzione dell'infrastruttura da quello della sostenibilità della sua gestione».