I dati sull'affluenza a Verona e provincia: il 22% degli elettori alle urne entro le 12

È iniziata alle 7 del mattino di domenica 4 marzo, la tornata elettorale per eleggere il nuovo Governo, che chiama ai seggi ben 686mila veronesi, 631mila dei quali possono esprimere la propria preferenza anche per il Senato della Repubblica.

AFFLUENZA ALLE 12 - Come riportato dal sito del Ministero dell'Interno, entro l'ora di mezzogiorno, in provincia di Verona, ha già votato il 22.11% degli aventi diritto al voto. In città l'affluenza si è fermata al 21.92%, mentre i maggiori picchi sono stati registrati a Torri del Benaco (31.68%), Ferrara di Monte Baldo (30.30%) e Trevenzuolo (29.46%). Solo il 15.76% invece si è recato alle urne a San Zeno di Montagna, seguito da Veronella (16.28%) e Illasi (17.26%).