Elezione del presidente della Provincia di Verona: 1313 voti per 2 candidati

Si è concluso nella mattinata del 12 ottobre l'esame delle candidature per le elezioni alla carica di Presidente della Provincia di Verona, in programma il 31 ottobre, da parte della commissione elettorale provinciale.

Le due candidature, presentate entro il termine previsto per le 12 della giornata di venerdì, hanno raggiunto entrambe il numero minimo di 197 sottoscrizioni valide, e sono state quindi ammesse. In ordine di presentazione i candidati sono: Arturo Alberti, sindaco di Grezzana e Manuel Scalzotto, sindaco di Cologna Veneta.

Ad oggi, gli aventi diritto al voto sono 1.313 tra sindaci e consiglieri comunali. Il sistema di voto è il cosiddetto “ponderato”, ovvero la preferenza espressa da ogni singolo consigliere e sindaco avrà un peso differente in relazione al numero di abitanti del Comune in cui si amministra. Il vincitore resterà in carica per 4 anni, oppure decadrà automaticamente se dovesse cessare il suo mandato di sindaco. Per quanto riguarda il Consiglio Provinciale invece, il rinnovo è previsto per le prime settimane dell'anno nuovo: in questo la carica degli eletti durerà 2 anni.

I CANDIDATI

Imprenditore di 58 anni, sindaco di Grezzana e già presidente di Apindustria Verona, Arturo Alberti si è candidato in veste civica, senza partiti di riferimento. Al suo fianco ci sarà comunque una frangia di Forza Italia rappresentata dal primo cittadino di Garda, Davide Bendinelli, ma a lui dovrebbero fare riferimento anche Tosiani e Democratici.

Dall'altra parte Manuel Scalzotto, sindaco leghista 48enne di Cologna Veneta, sostenuto da una coalizione di centrodestra composta da Lega, Battiti, FdI, Verona Domani, Verona Pulita e dall'altra frangia di Forza Italia.