Bilancio di Verona: 742 emendamenti giudicati ammissibili, 50 accolti

Martedì, 26 febbraio, nel consiglio comunale di Verona si era chiuso il dibattito sul bilancio triennale di previsione 2019, 2020 e 2021. Ieri, 27 febbraio, l'aula ha dunque passato in esame gli 861 emendamenti collegati, dei quali, 475 a firma del gruppo consiliare Verona in Comune, 231 del PD, 60 di Verona civica, 55 del Movimento 5 Stelle, 15 della Lega, 9 di Battiti per Verona, 7 di Verona Domani, 4 tosiani, 3 del Gruppo Misto e uno di Forza Italia.

Ad inizio seduta, dei 742 emendamenti dichiarati ammissibili dagli uffici, 50 ne sono stati complessivamente accolti dall'assessore al bilancio Francesca Toffali.

Il consiglio torna a riunirsi oggi per la terza ed ultima seduta in programma, in cui i consiglieri voteranno gli emendamenti rimasti e la delibera di bilancio.